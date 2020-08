Mannheim.Die Politik hat den Hoffnungen auf eine Rückkehr der Fans in die Fußball-Stadien Anfang der Woche einen herben Dämpfer verpasst. Angesichts der wieder steigenden Infektionsfälle in Deutschland hielten die Gesundheitsminister trotz ihrer Anerkennung für das DFL-Konzept zur schrittweisen Wiederzulassung von Zuschauern in den Stadien auf ihrer Konferenz am Montag die Austragung von Spielen mit

...