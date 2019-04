SV Waldhof macht Aufstieg perfekt

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim ist nach 16 Jahren zurück im deutschen Profi-Fußball und tritt in der nächsten Saison in der Dritten Liga an. Mit dem 1:0 (1:0) gegen den benachbarten VfR Wormatia Worms fuhr der souveräne Tabellenführer der Regionalliga Südwest die letzten nötigen Zähler ein und kann vier Spieltage vor Saisonende von den Verfolgern 1. FC Saarbrücken und FC 08 Homburg nun auch theoretisch nicht mehr eingeholt werden. Beim Spiel im Carl-Benz-Stadion traf Timo Kern in der 44. Minute zum 1:0 Siegtreffer.

Zudem kann der SVW mit drei weiteren Punkten rechnen, da das Frankfurter Landgericht am 20. März den vor der Saison vom DFB angeordneten Punktabzug wegen der Zuschauerausschreitungen während der Relegation gegen Uerdingen als unzulässig erklärt hatte.

Als Schiedsrichterin Karoline Wacker die Partie abpfiff, kannte der Jubel unter den 14 413 Fans keine Grenzen mehr, dieser Besuch im Mannheimer Carl-Benz-Stadion bedeutete zugleich Zuschauerrekord für ein Spiel in der Regionalliga Südwest. Den bisherigen Zuschauerrekord von 14.326 Besuchern hatte der SVW am 9. März in der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken aufgestellt. Die offizielle Meisterfeier plant der SVW für den letzten Spieltag, wenn es am 18. Mai im Carl-Benz-Stadion gegen die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 geht.

Hier finden Sie die Höhepunkte des Spiels zum Nachlesen:

+++ Abpfiff: Der SVW ist unaufholbar Meister der Regionalliga Süd und spielt damit in der kommenden Saison in der Dritten Liga. Glückwunsch, Buwe!

+++ Das Carl-Benz-Stadion bebt, die SVW-Fans feiern bereits überschwänglich.

+++ Nochmal Ecke für die Gäste - direkt in die Torwart-Arme (86.)

+++ Wechsel beim SVW: Für Torschütze Timo Kern kommt Raffael Korte (78.).

+++ Die Wormaten geben nicht auf, auch die Gäste halten den Druck hoch und drängen immer wieder vor das Tor des SVW.

+++ Und nebenbei gibt es die offiziellen Zahlen: Mit 14.413 verkauften Karten gibt es einen neuen Zuschauerrekord in der Regionalliga Südwest.

+++ Ecke für den SVW, Timo Kern (61.) köpft beinahe ins Wormser Tor, doch der Torwart hält bravourös.

+++ Auch auf dem Platz bleibt der Takt hoch, auch wenn die großen Chancen fehlen. Worms hält gut mit, der SVW macht Druck.

+++ Gute Stimmung im Carl-Benz-Stadion: Seit dem Waldhof-Tor sind die Fanchöre deutlich zu hören.

+++ Das Spiel läuft wieder: Die Buwe starten sofort durch und machen viel Druck, offensichtlich beflügelt vom Führungstreffer.

### Halbzeitpause: Die Buwe gehen sichtlich entspannter in die Kabine.

+++ Und da ist das Tor: Timo Kern (44.) trifft zum 1:0 für den SVW! Sein 15. Saisontor lässt die Waldhof-Fans wieder laut werden.

+++ Die Buwe versuchen es immer wieder über die rechte Seite, scheitern aber am Ende. Für die Wormaten sind die Angriffe vermutlich langsam vorhersehbar.

+++ Kurzer Blick zu den (gegebenenfalls) relevanten Parallel-Spielen: Steinbach führt gegen Homburg 1:0. Bei Saarbrücken gegen Walldorf steht es noch 0:0.

+++ Der SVW versucht einen Angriff nach dem nächsten, kommt aber nicht zum Abschluss.

+++ Wormatia Worms spielt mit – in der 27. Minute sind die Mannschaften auf Augenhöhe.

+++ Dorian Diring mit Seitfallzieher und weiteren Einlagen: Die Buwen erspielen sich weitere Chancen, die Wormaten klären aber jedes Mal. Die Partie ist bislang recht ausgeglichen.

+++ Auch die Wormatia drückt nach vorne, denn für sie könnte es heute um den Abstieg gehen.

+++ Erste richtige Chance für die Buwe, Marcel Seegert (9.) kommt noch an den Ball - aber am Ende bleibt der Angriff harmlos. Der SVW erhöht trotzdem langsam den Druck.

+++ Und los geht`s: Die Partie ist angepfiffen.

+++ Die Partie beginnt mit zehn Minuten Verspätung, weil der Andrang am Einlass so groß ist.