SV Waldhof Mannheim beim SV Meppen: Glöckner stellt Startelf um

Meppen.+++ Update kurz vor Spielbeginn: Verletzungsbedingt hat es kurzfristig doch nur einen Wechsel in der Anfangsformation des SV Waldhof gegeben. Benedikt dos Santos rückte in die Starelf, weil sich Max Christiansen beim Auwärmen verletzt hatte.

Der SV Waldhof Mannheim wollte beim SV Meppen im Gegensatz zum 4:1-Sieg gegen Saarbrücken eigentlich mit zwei Veränderungen in der Anfangsformation beginnen. So hatte Trainer Patrick Glöckner Marcel Hofrath und Hamza Saghiri in die Startelf der Nachholpartie vom neunten Spieltag beordert. Bendikt dos Santos und Anton Donkor sollten weichen. Letzterer schaffte es nicht in den Kader.

Mit folgender Aufstellung geht der SVW ins Spiel: Bartels – Gohlke, Verlaat, Seegert, Costly, dos Santos, Saghiri, Hofrath, Ferati, Boyamba, Martinovic.

Auf der Bank nehmen Platz: Königsmann (Tor), Ünlücifci, Garcia, Kwadwo, Just, Jurcher

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Anpfiff der Partie in der Hänsch-Arena ist um 19 Uhr. Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten würden die Buwe mit 21 Zählern von Platz zehn auf sieben im Tableau klettern.

