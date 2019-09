SV Waldhof Mannheim: Birgit Loewer-Hirsch kehrt ins Präsidium zurück

Birgit Loewer-Hirsch schließt sich dem Präsidium des SV Waldhof Mannheim wieder an. Das teilt der Verein mit. Nach "intensiven und klärenden Gesprächen mit Präsident Bernd Beetz" komme sie zurück. Loewer-Hirsch war am 3. September mit Wolfgang Gruber und Peter Köhnlein zurückgetreten (wir berichteten). Damit habe sie einen Umbruch in der Struktur des Präsidiums ermöglichen wollen, heißt es in der Meldung.

Dafür, dass interne Informationen unter anderem an Medien weitergegeben worden seien, habe sie kein Verständnis: „Mir war zu keinem Zeitpunkt bekannt, dass Vereinsinternas an Medien übermittelt wurden. Ebenfalls war ich in der weiteren Vorgehensweise der beiden Protagonisten nicht eingebunden“, zitiert die Pressestelle die Rückkehrerin. Nach konstruktiven Gesprächen sehe sie nun eine gute Basis für die Zukunft.

Birgit Loewer-Hirsch soll außerdem weiter als Behindertenbeauftragte des Vereins arbeiten.