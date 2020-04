SV Waldhof Mannheim erhält Lizenz für 2. Bundesliga

Mannheim.Die SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH hat von der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Lizenz für die 2. Bundesliga für die Spielzeit 2020/21 erhalten. Dies teilte der Verein am Montag mit. Demnach bestätigte die DFL dem SVW eine positive Beurteilung sowohl für die sportlichen, rechtlichen, personellen, administrativen, infrastrukturellen und medientechnischen Kriterien als auch für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Vereins.

„Für uns ist dies ein weiterer Beleg für die gute Arbeit und Entwickung beim SV Waldhof Mannheim in den letzten Jahren. Die DFL ist unseren Ansätzen im Wesentlichen gefolgt. Selbstverständlich haben wir, insbesondere im infrastrukturellen Bereich, noch Auflagen zu erfüllen, welche allerdings zu erwarten waren. Wir freuen uns sehr, dass wir wirtschaftlich und strukturell so gut für die kommende Saison gerüstet sind“, wird SVW-Geschäftsführer Markus Kompp in der Mitteilung zitiert.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der SV Waldhof Mannheim die Zulassungsvoraussetzungen für die 3. Liga erneut erfüllt.