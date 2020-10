SV Waldhof Mannheim gegen FC Hansa Rostock: Boyamba nur auf der Bank - Ferati beginnt

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim trifft am Dienstagabend (19 Uhr) im Carl-Benz-Stadion auf den FC Hansa Rostock. Nach dem ersten Saisonsieg in Wiesbaden am vergangenen Samstag will der SVW innerhalb der Englischen Woche nun nachlegen.

1. Minute: Schiedsrichter Sven Waschitzki pfeift das Spiel an. Rosotck stößt an.

Trainer Patrick Glöckner wechselt im Vergleich zur Startelf gegen Wiesbaden dreimal. Für Joseph Boyamba rückt Arianit Ferat in die Anfangsformation, Jan Just ersetzt Jesper Verlaat und Onur Ünlücifci spielt für Hamza Saghiri.

Aufstellungen

SV Waldhof Mannheim: Bartels - Marx, Just, Hofrath, Donkor, Christiansen, Ünlücifci, Costly, Ferati, Garcia, Martinovic.

Reserverbank: Königsmann (Tor), M. Seegert, Verlaat, dos Santos, Gouaida, Boyamba, Jurcher.

FC Hansa Rostock: Kolke - Sonnenberg, Riedel, Reinthaler, Neidhart, Löhmannsröben, Bahn, Horn, Omladic, Litka, Verhoek.

Reservebank: Voll (Tor), Butzen, Daedlow, Farrona Pulido, Rother, Vollmann, Breier.

Vor dem Spiel

Mit sieben Punkten aus fünf Partien liegen die Buwe auf Rang neun in Lauerstellung hinter den Spitzenplätzen. Das momentan eng getaktete Programm sei „eine Herausforderung für uns, die wir aber gerne annehmen. Die Jungs kennen diesen krassen Rhythmus aus der Corona-Zeit“, sagte Glöckner am Montag.

„Wenn wir es schaffen, die spielerische Klasse aus den ersten Spielen und die Basis-Tugenden aus Wiesbaden zu verbinden, ist das der Schlüssel zum Erfolg“, gab Glöckner die Marschrichtung vor. Dabei könnte Mittelfeld-Ideengeber Arianit Ferati nach komplett ausgestandener Erkältung und starken Leistungen zum Saisonauftakt wieder ein Kandidat für die Startelf sein. Fraglich bleibt indes der Einsatz von Stabilisator Hamza Saghiri, der sich mit Problemen mit der Fußsohle herumplagt. Weiterhin verzichten muss der Coach auf Marcel Seegert (nach Bänderriss im Aufbautraining), Marco Schuster (Reha) und Dorian Diring (Knorpelschaden).

Bereits vor dem Spiel hat der Verein ein Erfolgserlebnis gefeiert und Nägel mit Köpfen gemacht. Nach Informationen dieser Redaktion wird in Zukunft das Logo des Mannheimer Lebensmittelherstellers Suntat als Trikotsponsor die Brust der Buwe zieren.

