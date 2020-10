SV Waldhof Mannheim gegen Türkgücü München: Zweite Halbzeit beim Stand von 2:2 angepfiffen

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim trifft am Samstag in der 3. Liga in einem Heimspiel auf den Aufsteiger Türkgücü München. Nach zwei Punkten aus zwei Spielen für die Buwe soll es am dritten Spieltag endlich mit dem Sieg klappen.

Ereignisse des Spiel

46. Minute: Durchgang zwei läuft. Die Gäste aus München haben in der Pause gewechselt. Für Park kommt Laukart auf der rechten Verteidiger-Position zum Einsatz.

Fazit zur Halbzeit: Der SVW begann schwungvoll in einer rasanten ersten Halbzeit. Dabei hatte Außenverteidiger Jan-Hendrik Marx die ersten beiden dicken Möglichkeiten (4. Spielminute, 10.), scheiterte jedoch mit seinen Versuchen. Doch nur zwei Minuten später folgte die kalte Dusche für die Mannheimer : Petar Sliskovic traf zum 0:1 (13.). Der Waldhof steckte den Treffer jedoch relativ gut weg. Hamza Saghiri probierte in der 18. Minute aus spitzem Winkel im Strafraum sein Glück, der Münchner Torwart René Vollath war jedoch auf dem Posten und parierte zur Ecke. In der 27. Minute traf Jan Just zum 1:1. Marcel Costly konnte darafhin eine Flanke von Rafael Garcia aus aussichtsreicher Position nicht erfolgreich verwerten (40.). Das wurde in der 42. Minute durch das 2:1 durch Sararer bestraft. Dass es doch noch mit einem Unentschieden in die Kabinen ging, war dem Elfmetertor durch Dominik Martinovic in der Nachspielzeit geschuldet.

45. Minute (+3): Foulelfmeter für den Waldhof. Martinovic tritt an - und trifft mit einem Schuss in die Mitte des Gehäuses zum 2:2. Berzel übrigens hat Glück, dass er noch weiterspielen darf. Er hatte Costly vorher von den Beinen geholt und ist schon mit Gelb verwarnt.

42. Minute: Sararer trifft zur erneuten Führung. Es steht hier nun 1:2. Der Offensivspieler wird flach im Strafraum von Sliskovic bedient, nimmt den Ball an und dreht sich dabei um die eigene Achse, um danach Bartels keine Chance zu lassen.

27. Minute: Just macht seinen Fehler vor dem Gegentor wieder gut und gleicht für den SVW zum 1:1 aus. Ferati bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in den Strafraum, wo Just in der Mitte einläuft, sein Fuß hinhält und das Leder per Volleyabnahme über die Linie befördert.

13. Minute: Sliskovic macht das Tor zum 0:1 für die Gäste. Just hatte vorher Sararer mit einem Fehlpass eingeladen, der den Stürmer daraufhin steil in den Lauf schickte. Der Torschütze hat dann alleine vor dem Tor von Bartels keine Mühe, den Ball links am Keeper vorbeizuschieben.

1. Minute: Der Ball rollt im Carl-Benz-Stadion.

Glöckner hat sich für folgende elf Spieler in der Startformation entschieden: Bartels - Marx, Hofrath, Just, Donkor, Christiansen, Saghiri, Ferrati, Costly, Garcia, Martinovic. Damit lässt der Trainer dieselben Akteure auf das Feld wie beim 1:1 Dresden. Auf der Bank nehmen Platz: Königsmann (Tor), Ünlücifci, Boyamba, Gouaida, Shala, DosSantos, Gohlke.

Die Gäste aus München beginnen wie folgt: Vollath - Park , Velagic , Berzel , Fischer, Kirsch , Erhardt , Barry , Sararer, Boere , P. Sliskovic. Die Reservebank: Engl (Tor), Sorge, Gorzel, Laukart, Sijaric, Gabriele, Kircicek

Schiedsrichter der Partie ist Robin Braun aus Wuppertal. Ihm assistieren an der Seitenlinie Kevin Domnick und Florian Visse.

Vor dem Spiel

Waldhof-Trainer Patrick Glöckner erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe. „Zu uns kommt ein Team, das mit einem guten Lauf gestartet ist und das vor der Saison extrem auf dem Transfermarkt zugeschlagen hat. Sie werden entsprechend mit breiter Brust auflaufen, aber wir werden es München natürlich so schwer wie möglich machen“, schätzt der SVW-Coach den kommenden Gegner als echte Herausforderung ein. Immerhin holten die Bayern vier Punkte aus den ersten beiden Spielen und finden sich damit auf Tabellenrang zwei wider. Anstoß der Partie im Carl-Benz-Stadion ist um 14 Uhr (ab 13.45 Uhr live bei Magentasport). Für die Partie wurden nach Angaben des SVW knapp 2800 Karten verkauft (Stand: Freitag, 14.30 Uhr).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.10.2020