SV Waldhof Mannheim startet gegen Viktoria Köln in die neue Spielzeit

Mannheim.Um 19 Uhr startet der SV Waldhof Mannheim am Montag im Heimspiel gegen FC Viktoria Köln in die neue Drittliga-Saison. Der Auftakt in die Spielzeit 2020/21 hat nicht nur sportlichen Wert, dient er doch auch als Beginn eines Testlaufs mit Partien vor Zuschauern. Rund 3550 wurden in Mannheim zugelassen. Bis zum Montagmorgen hatte der Verein in kürzester Zeit 2186 Tickets an die Frau und den Mann gebracht. Der SVW deutete in einem Post auf Instagram aber eine zweite Verkaufsphase an, somit darf mit mehr Fans im Carl-Benz-Stadion gerechnet werden.

Der neue Waldhof-Trainer Patrick Glöckner hat sich gegen seinen alten Arbeitgeber aus der Domstadt, für den er in der Saison 2018/19 an der Seitenlinie stand, für folgende Spieler in der Startaufstellung der Buwe entschieden: Bartels – Marx, Just, Hofrath, Donkor, Christiansen, Saghiri, Ferrati, Costly, Garcia, Martinovic. Damit hat Glöckner im Gegensatz zum DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg auf einer Position gewechselt: Max Christiansen ersetzt Onur Ünlücifci. Zunächst von der Bank zuschauen müssen beim SVW folgende Spieler: Königsmann (Tor), Kouadio, Verlaat, dos Santos, Gouaida, Boyamba, Shala.

Die Gäste aus Köln laufen mit folgender Aufstellung auf: Mielitz – Gottschling, Rossmann, Hajrovic, Holthaus, Klefisch, Handle, Fritz, Wunderlich, Cueto, Bunjaku. Auf der Bank nehmen Platz: Bangsow (Tor), Kyere, Stellwagen, Tubluk, Koronkiewcz, Risse, Thiele.

Schiedsrichter der Partie ist Patrick Hanslbauer aus Altenberg. Ihm zur Seite stehen Simon Marx und Elias Tiedeken.

Beim SVW kehrten Jesper Verlaat und Max Christiansen nach der Aufhebung der Quarantäne am Samstag wieder ins Mannschaftstraining zurück und fügten sich bestens ein. „Den Jungs ging’s ja die ganze Zeit gut und sie haben einen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt können wir uns wieder etwas breiter aufstellen“, sagte Glöckner.

Im Vergleich zum jüngsten 1:2 gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal wünscht sich Glöckner mehr Effektivität „im letzten Drittel“. Sein Team habe zwar zeitweise einen guten Spielfluss gehabt, es aber nicht geschafft, den Gegner entscheidend in Bedrängnis zu bringen. Auch bei den Hereingaben vermisste der SVW-Cheftrainer die Genauigkeit.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020