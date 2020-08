SV Waldhof Mannheim startet mit Flutlicht-Spiel in neue Drittliga-Saison

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim wird den 1. Spieltag der neuen Saison mit einer Partie unter Flutlicht am Montagabend abschließen. Gegner im ersten Heimspiel am 21. September (19 Uhr) ist der FC Viktoria Köln. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der ersten vier Spieltage hervor, über die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag informierte. Die erste Auswärtspartie der Mannheimer in der kommenden Spielzeit bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden findet am 27. September (13 Uhr) statt.

Am Samstag, 3. Oktober (14 Uhr), treffen die Buwe im heimischen Carl-Benz-Stadion auf den Aufsteiger Türgücü München. Das Südwestderby am 4. Spieltag auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern steigt eine Woche später am Samstag, 10. Oktober (14 Uhr). Die weiteren Partien wurden noch nicht zeitgenau terminiert.

Die Spiele des SVW in der Übersicht

1. Spieltag: Montag, 21. September, 19 Uhr – Viktoria Köln (H)

2. Spieltag: Sonntag, 27. September, 13 Uhr – SG Dynamo Dresden (A)

3. Spieltag: Samstag, 3.Oktober, 14 Uhr – Türgücü München (H)

4. Spieltag: Samstag, 10. Oktober, 14 Uhr – 1. FC Kaiserslautern (A)