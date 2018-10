SV Waldhof Mannheim: Vorstand will angeblich zurücktreten

SVW-Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill (Archiv-Bild) © Binder

Mannheim.Nach Informationen mehrerer Medien will der gesamte Vorstand des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof Mannheim in den nächsten Tagen seinen Rücktritt erklären. Angeblich bestehen zwischen dem Präsidium um Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill und dem Investor und Mäzen Bernd Beetz Unstimmigkeiten.

"Mir ist nichts davon bekannt, dass das Präsidium zurücktreten will", sagte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp vor dem Anpfiff des Regionalliga-Spiels in Elversberg dieser Zeitung. Dennoch verdichten sich die Indizien, dass der Vorstand um Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill und seinen Stellvertretern Alexander Rudnick, Markus Ritzmann und Klaus Bittinger in den kommenden Tagen sein Amt zur Verfügung stellen wird. Zwischen den Vereinsvertretern und Investor und Mäzen Bernd Beetz war es immer wieder zu Zwistigkeiten gekommen, unter anderem um die Vertragsverlängerung von Geschäftsführer Kompp.

Damit müsste der Waldhof zeitnah ein neues Präsidium wählen, womöglich bereits auf der ordentlichen Mitgliederversammlung im November, die noch nicht genau terminiert ist. Geschwill und Co. sind eigentlich noch für ein weiteres Jahr als Präsidium gewählt. Auch die bisher von Geschwill, Rudnick und Ritzmann besetzten drei Plätze des Vereins im Aufsichtsrat der Spielbetriebs-GmbH wären bei einem Rücktritt vakant.

Der SV Waldhof Mannheim hat in jüngster Zeit einige Turbulenzen durchstehen müssen. In der vergangenen Saison unterlag der Traditionsverein zum dritten Mal in Folge trotz guter Leistungen in der Relegation der Regionalliga Südwest und verpasste damit erneut den Aufstieg in die Dritte Liga. Beim entscheidenden Relegationsspiel gegen den KFC Uerdingen im heimischen Carl-Benz-Stadion kam es dann zu Ausschreitungen von Waldhof-Fans, die zu einem Spielabbruch führten.

In der Folge verhängte der DFB hohe Strafen, wie einen Drei-Punkte-Abzug für die laufende Saison und Einschränkungen für die Fanszene. Dennoch überzeugt der SVW derzeit sportlich und führt die Tabelle an.