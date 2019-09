SV Waldhof mit Auswärtssieg gegen Uerdingen

Düsseldorf.Der SV Waldhof Mannheim hat die Auswärtspartie am 9. Spieltag der 3. Liga gegen den KFC Uerdingen mit 3:0 (0:0) gewonnen. Vor etwa 3000 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena gelangen den Mittelfeldspielern Maurice Deville (48. Spielminute), Arianit Ferati (82.) und Marco Schuster (90. + 1) am Montagabend die entscheidenden Tore zum Sieg.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit ohne nennenswerte Möglichkeiten auf beiden Seiten ging der SVW mit seinem ersten Torschuss der Partie in Führung. Deville schnappte sich in der 48. Minute an der Mittellinie auf der rechten Seite den Ball. Auf Höhe des Strafraumecks schloss er ab und das Leder flog von dort in den linken Winkel – ein Traumtor. Max Christiansen und Kevin Koffi ließen kurz darauf gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen, liegen (51., 60.). Im Laufe der Partie hatten auch die Hausherren noch ihre Chancen. Doch sowohl Tom Boere mit einem Kopfball an den Pfosten (65.) als auch Roberto Rodriguez (68.) mit einem Schuss aus rund elf Metern scheiterten knapp.

Schlussoffensive wird belohnt

Danach verhinderte der Uerdinger Torwart Königshofer eine Mannheimer Vorentscheidung. Sowohl Jan-Hendrik Marx (74.) als auch Dorian Diring (79.) vergaben alleinstehend vor dem Kasten. Doch dann war Startelf-Debütant Ferati zur Stelle. Nach einem Konter lupfte er den Ball aus rund 20 Metern sehenswert über Königshofer hinweg zum 2:0 ins Tor (82.). Für das 3:0-Endergebnis sorgte Schuster kurz vor dem Abpfiff (90. +1). Wermutstropfen nach dem Sieg war die Verletzung von Kevin Conrad, der aufgrund dessen in der 33. Minute ausgewechselt worden war. SVW-Trainer Bernhard Trares ging nach dem Spiel vor den Kameras auf Magentasport von einer Bänderverletzung bei seinem Kapitän aus.

Vor dem 10. Spieltag klettern die Blau-Schwarzen damit auf Platz sechs der Tabelle. Das nächste Spiel bestreitet der SVW am Sonntag, 29. September, gegen Hansa Rostock. Anpfiff der Partie im Carl-Benz-Stadion ist um 13 Uhr.