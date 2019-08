SV Waldhof mit Geheimtraining vor Pokal-Duell mit Eintracht Frankfurt

Mannheim.Mit mächtig Vorfreude, viel Respekt, aber auch mit dem Glauben an eine Überraschung geht Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim in die DFB-Pokalpartie gegen Eintracht Frankfurt. Nach 16 Jahren Pause sind die Mannheimer erstmals wieder für den Pokalwettbewerb qualifiziert. "Das ist für uns ein Plus-Spiel", sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares zwei Tage vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Der 53-Jährige kann auf den Kader zurückgreifen, der am Montag in der Liga den TSV 1860 München 4:0 besiegte.

"Wir brauchen den Glauben an den Sieg, und während der 90 Minuten muss daraus Überzeugung werden", sagte Co-Trainer Benjamin Sachs vor der Begegnung gegen den Europa-League-Halbfinalisten der vergangenen Saison.

Eine Besonderheit gibt es vor dem Spiel im ausverkauften Carl-Benz-Stadion vor mehr als 24 000 Zuschauern: Die Mannheimer halten am Freitag und Samstag ihre Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. "Etwas Arbeit soll die Eintracht ja noch haben", kommentierte Sachs die im Ligabetrieb nicht angewendete Maßnahme. Die Anfangsformation und spezielle Standard-Varianten sollen am Sonntag für eine Überraschung bei den Hessen sorgen. (dpa)