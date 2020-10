SV Waldhof muss gegen Hansa Rostock erste Niederlage der Saison einstecken

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock mit 1:2 (1:1) verloren. Zunächst hatten sich beide Teams in der ersten Hälfte belauert, wobei der Waldhof im Carl-Benz-Stadion etwas aktiver wirkte. Nach vorne ging auf beiden Seiten jedoch nicht wirklich viel. Kurz vor der Pause eröffneten die Gäste mit der ersten gefährlichen Chance des Spiels den Torreigen. Maurice Litka brachte die Rostocker in der 42. Minute in Führung. Im direkten Gegenzug glich Dominik Martinovic aus (44.). Der Stürmer hatte zuvor einen Foulelfmeter verschossen (31.). Mit einem 1:1 schickte Schiedsrichter Sven Waschitzkies die Mannschaften also in die Pause.

Mit einem Erfolgserlebnis für den FCH begann der zweite Durchgang. In der 48. Minute erzielte John Verhoek die erneute Führung der Gäste. In der 73. Minute hatten die Buwe durch die große Möglichkeit zum Ausgleich . Nach einem Freistoß von Arianit Ferati aus dem rechten Halbfeld traf Marcel Costly mit seinem Kopfball jedoch nur die Latte. Der Waldho drängte zwar auf den Ausgleich. Etwas Zählbares sollte bis zum Schlusspfiff aber nicht mehr herausspringen, auch weil Schiedsrichter Sven Waschitzkies dem SVW einen möglichen Elfmeter verwehrte. In der 90. Minute hatte Sven Sonnenberg Gillian Jurcher an der Strafraumkante als letzter Mann geschubst, ein Pfiff blieb jedoch aus.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020