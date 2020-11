SV Waldhof nach Spielabsage: Trainingseinheit statt Punktekampf

Mannheim.Alsenweg statt Stadion an der Lohmühle, Trainingsspiel statt Wettkampfatmosphäre – Fußball-Drittligist SV Waldhof musste am Samstag sein vorgesehenes Programm deutlich umstellen. Grund dafür: Die Absage der Partie des SVW beim Aufsteiger VfB Lübeck, die eigentlich für Samstag, 14 Uhr, angesetzt war. Aufgrund eines weiteren Corona-Falls bei den Lübeckern wurde am Freitag die komplette VfB-Mannschaft in häusliche Quarantäne geschickt und das Spiel laut den Statuten der DFB-Spielordnung abgesetzt. Vor wenigen Tagen war bereits das Trainerteam des Aufsteigers mit Quarantäne-Maßnahmen belegt worden. Beim 0:1 in Kaiserslautern musste Lübeck ohne Coach Rolf Landerl auskommen.

„Wir wünschen allen Betroffenen natürlich eine schnelle Genesung. Aber die Enttäuschung war schon groß, wir waren richtig heiß darauf, zu spielen“, sagte SVW-Trainer Patrick Glöckner am Samstagnachmittag nach der Trainingseinheit am Alsenweg. Besonders ärgerlich: Die Mannheimer saßen bereits sechs Stunden lang im Bus Richtung Ostsee als sie von der Spielabsage erfuhren. Das Hotel in Lübeck wurde storniert, der blau-schwarze Tross machte sich umgehend wieder auf den Rückweg. „Um 23 Uhr waren wir wieder in Mannheim“, fasste Glöckner den gebrauchten Freitag für sein Team zusammen. Außer Spesen nichts gewesen – selten hat diese alte Floskel wohl besser gepasst.

Um im Rhythmus zu bleiben, absolvierten die SVW-Profis am Samstag ein teaminternes Trainingsspiel und danach ein paar Läufe, danach gab der Coach seinem Kader bis Dienstag frei. „Nach der englischen Woche war das ohnehin vorgesehen“, erläuterte Glöckner seinen Plan vor dem Top-Spiel am nächsten Samstag gegen den Tabellenführer 1. FC Saarbrücken und war von den aktuellen Regelungen nicht sonderlich angetan. „Jeweils donnerstags vor dem Wochenende sind die letzten Testreihen angesetzt, eine so späte Information ist da schon ärgerlich“, meinte der 44-Jährige, der sich zu der Nachholpartie in Meppen am 8. Dezember nun auf eine weitere lange Fahrt unter der Woche in den hohen Norden einstellen muss. Die wird sicher nicht mehr in diesem Jahr geplant werden müssen, aber diese Art von Dienstreisen sind selten vergnügungssteuerpflichtig. „Das ist schade. Aber wenn wir uns jetzt darüber aufregen, hilft das ja auch nicht weiter“, meinte der SVW-Trainer.

Sportchef Jochen Kientz ließ die Situation natürlich auch nicht kalt. „Vielleicht sollte der DFB auch mal über Schnelltests nachdenken, um solche Situationen zu vermeiden“, regte Kientz an, der ebenfalls Genesungswünsche an die Ostsee schickte. „Ich hoffe, dass sich nicht noch weitere Personen angesteckt haben und wünsche den positiv Getesteten des VfB Lübeck eine baldige Genesung“, sagte Kientz, der aber auch die nicht immer einfach zu durchschauenden Regelungen ansprach. Schließlich wurde vergangene Woche beim FSV Zwickau gespielt, obwohl auch beim FSV nur wenige Stunden vor dem Anpfiff im Kader Corona-Alarm gegeben wurde. „Aufgrund der getroffenen Vorsorgemaßnahmen ist eine Absonderung der kompletten Mannschaft nicht notwendig“, teilt der FSV später mit, pünktlich um 14 Uhr rollte der Ball.

Zudem verwies Kientz auf eine vergleichbare Situation vor dem DFB-Pokalspiel der Mannheimer gegen den SC Freiburg zum Saisonstart. Damals waren zwei SVW-Profis positiv getestet worden, gespielt wurde aber dennoch. „Dass es hier keine einheitliche Linie der Gesundheitsämter gibt, macht es nicht einfacher“, sagt der Ex-Profi. In Lübeck sah man allerdings wohl keinen Spielraum, schon das Nachmittagstraining wurde abgesetzt.

„Die Absage ist aus unserer Sicht die richtige Entscheidung. Die Gesundheit steht über allem, und bei zwei Fällen innerhalb so kurzer Zeit ist Vorsicht geboten“, erklärte Dr. Bernd Staden, Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragter des VfB. Allerdings bleiben weiter Fragen. So handelt es sich nach Informationen dieser Redaktion bei dem positiv getesteten VfB-Prof mit Blick auf den übrigen Kader um eine Kontaktperson zweiten Grades. Zudem sei der betroffene Spieler auch nicht im Kader der jüngsten VfB-Auswärtsfahrt nach Kaiserslautern gewesen, was die Quarantänemaßnahme für das komplette Team als extreme Maßnahme erscheinen lässt. Auch die Bestrebungen, das Spiel entsprechend abzusagen, hätte in Spielerkreisen des Aufsteigers wohl schon am Freitagmittag die Runde gemacht.

