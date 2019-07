SV Waldhof: Probleme bei Vorverkauf für DFB-Pokalspiel gegen Frankfurt

Mannheim/Weinheim.Am ersten Tag des freien Vorverkaufs für das DFB-Pokalspiel zwischen Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim und Erstligist Eintracht Frankfurt am 11. August gibt es große Probleme. Der Online-Ticketshop des SVW war am Vormittag überlastet, Fans mussten zum Teil stundenlang warten. Auch an der Waldhof-Geschäftsstelle am Alsenweg bildeten sich lange Schlangen.

Besonders groß war der Ärger bei DiesbachMedien in Weinheim. Dort hatte man erst kurzfristig erfahren, wegen der Serverprobleme der Waldhöfer am Donnerstag anders als beworben keine Karten für die Pokalpartie am 11. August verkaufen zu können. Viele Weinheimer machten sich vergeblich auf den Weg zum Kundenforum. "Wir sind total sauer, das ist sehr unprofessionell", sagte Ralf Prokasky, der Marketing-Chef von DiesbachMedien.