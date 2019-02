SV Waldhof prüft Form am Zoo

Mannheim.Vorletzter Test, bevor es wieder ernst wird: Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei bestreitet Fußball-Regionaligist SV Waldhof heute (14 Uhr) ein Vorbereitungsspiel beim Landesligisten ASC Neuenheim (Tiergartenstraße 124). Definitiv nicht dabei sein wird der verletzte SVW-Mittelfeldmann Dorian Diring (Kapselriss), auch Gianluca Korte (Prellung) dürfte beim Kick in der Nähe des Heidelberger Zoos noch geschont werden. In zwei Wochen startet der Regionalliga-Spitzenreiter gegen den FSV Frankfurt (23. Februar, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) in die Restrunde, an deren Ende der Drittliga-Aufstieg stehen soll. Vorher geht es noch zur letzten Partie der Vorbereitung bei Liga-Rivale Hoffenheim II (Sonntag, 17. Februar, 12 Uhr).

