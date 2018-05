SV Waldhof - Public Viewing bei Aufstiegsspielen

Anzeige

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim reagiert auf das große Interesse an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga und bietet für das Auswärtsspiel am 24. Mai in Duisburg, sowie für das Heimspiel am 27. Mai ein Public Viewing in der Manufaktur (Industriestr. 35) in Mannheim an. Das teilte der Verein am Montag mit.

Die Spiele sollen auf einer großen Leinwand übertragen werden. Der Eintritt ist frei. Das Public Viewing soll somit allen Daheimgebliebenen die Möglichkeit bieten, das Spiel gemeinsam in Stadionatmosphäre mit vielen weiteren Blau-Schwarzen Fans zu verfolgen. Einlass ist nach Angaben des SVW jeweils sechzig Minuten vor Anpfiff der Partie.