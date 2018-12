SV Waldhof setzt das finale Ausrufezeichen

Mannheim.Die Stimmung auf der Waldhof-Weihnachtsfeier in den VIP-Räumen des Carl-Benz-Stadions war prächtig. In den sozialen Netzwerken gab es eine gelungene Tanzeinlage einiger Spielerfrauen zu bestaunen, die ins digitale Orbit übermittelten Bilder sahen generell nach sehr guter Laune aus. „Es ist schön, dass wir mit einem so guten Gefühl in die Winterpause gehen“, hatte SVW-Trainer Bernhard Trares

...