SV Waldhof: Spieltage elf bis 17 terminiert

Der DFB hat die Spieltage elf bis 17 der 3. Liga endgültig terminiert. Damit stehen nun alle Spieltermine des SV Waldhof Mannheim in den Monaten Oktober und November fest.

Nach Angaben des SV Waldhof vom Freitag treten die Blau-Schwarzen in diesem Zeitraum insgesamt sechs Mal samstags um 14 Uhr an. Lediglich das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern findet Ende Oktober an einem Montagabend statt.

Den detaillierten Spielplan des SV Waldhof gibt es auch hier!