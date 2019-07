SV Waldhof startet mit Unentschieden in 3. Liga

Der SV Waldhof ist mit einem Remis in den Profifußball zurückgekehrt. Zum Start in die 3. Liga trennte sich das Team von Trainer Bernhard Trares am Sonntag mit einem 1:1 vom Chemnitzer FC.

Das Tor für die Waldhöfer schoss Maurice Deville (22.), für den Chemnitzer FC war Tobias Müller (55.) erfolgreich. 7.381 Zuschauer verfolgten die Partie in Chemnitz.

Der SV Waldhof war mit personellen Problemen in die Partie gegangen: „Wir haben etwas die Grippe reinbekommen“, hatte Trainer Bernhard Trares aus dem Trainingsbetrieb berichtet. Er musste Offensivkraft Gianluca Korte verzichten. Ausgefallen waren auch Jan Just (Kreuzbandriss), Raffael Korte (Meniskusoperation), Jesse Weißenfels (Bänderriss im Knöchel), Mounir Bouziane (Schambeinentzündung) und Mohamed Gouaida (Muskelfaserriss im Oberschenkel).