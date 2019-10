SV Waldhof: Trares tendiert zu Varvodić im Tor

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof geht mit Zuversicht in das Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen die Spielvereinigung Unterhaching. „Wir können jedes Spiel gewinnen“, sagte Stürmer Mounir Bouziane, der am Montag beim 2:2 bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München sein erstes Ligator nach monatelanger Verletzungspause erzielte.

Gegen Unterhaching müssen die Mannheimer auf den gesperrten Max Christiansen verzichten. Trainer Bernhard Trares meinte am Donnerstag, dass für ihn Mete Çelik, Benedict dos Santos und Marcel Hofrath infrage kommen. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Benedict spielt. Die anderen können die Position allerdings auch einnehmen“, sagte Trares, der im Tor zu einem erneuten Einsatz von Miro Varvodić tendiert: „Er hat das in München gut gemacht.“ Timo Königsmann ist allerdings wieder fit, er saß in München auch schon auf der Bank.

Die Waldhöfer gewannen nur eines ihrer letzten sieben Ligaspiele, obwohl sie meistens eine gute Leistung zeigten. „Wir sind schon unzufrieden und gehen kritisch mit der Situation um“, meinte Trares, den vor allem der späte Ausgleich zum 2:2 beim FC Bayern ärgert: „Die Jungs sind enttäuscht, weil sie am Sieg gerochen haben.“