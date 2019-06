SV Waldhof trifft im DFB-Pokal auf Eintracht Frankfurt

Dortmund/Mannheim.Spannung beim SV Waldhof Mannheim: Am Samstagabend wurde die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Und die Buwe haben nach 16 Jahren Abstinenz wieder einen großen Gegner: Eintracht Frankfurt kommt bald ins Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Die erste Runde findet vom 9. bis zum 12. August statt. Die genauen Terminierungen stehen noch nicht fest. Das Endspiel ist für den 23. Mai 2020 im Berliner Olympiastadion angesetzt. Die Auslosung im Ticker.

18.27 Uhr: Der Karlsruher SC muss gegen Hannover 96 ran.

18.26 Uhr: Rekordmeister Bayern München tritt bei Energie Cottbus an.

18.23 Uhr: Da ist es: Die Buwe empfangen Eintracht Frankfurt. SVW-Geschäftsführer Markus Kompp wird in der Sportschau gefragt: "Letztes Jahr ist die Eintracht ausgeschieden in der ersten Runde. Wie groß ist die Hoffnung, dass Sie das auch schaffen?" Markus Kompp (lacht): "Sehr groß. Hoffnung ist natürlich da." Weiter sagte der Geschäftsführer: "Wir freuen uns, die Frankfurter im Carl-Benz-Stadion in Mannheim begrüßen zu dürfen." Mit Hinblick auf die große Herausforderung bleibt Kompp gelassen: "Wir freuen uns einfach, nach 16 Jahren Amateurfußball wieder im Profifußball vertreten sein zu dürfen, nächste Saison in der 3. Liga. Und dann auch noch als i-Tüpfelchen der DFB-Pokal mit Eintracht Frankfurt als Gegner in der ersten Runde, da freuen wir uns einfach drüber und schauen was rauskommt."

18.22 Uhr: Der SV Sandhausen trifft auf Borussia Mönchengaldbach.

18.21 Uhr: Der KFC Uerdingen schnappt sich Borussia Dortmund.

18.17 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern tritt gegen Mainz 05 an.

18.14 Uhr: Das erste Los: Die Würzburger Kickers treffen auf die TSG 1899 Hoffenheim.

18.13 Uhr: Nach einigem Geplänkel und zahlreichen Pokal-Anekdoten startet die Auslosung.

18 Uhr: Es geht los! Die ARD-Sportschau sendet live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Der SVW ist im Lostopf für die zwischen dem 9. und 12. August ausgespielte 1. Runde des DFB-Pokals.

17.30 Uhr: Große Spannung bei den Buwe und ihren Fans: Am Samstagabend wird die frühere Frauen-Nationalspielerin Nia Künzer ab 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund im Rahmen der ARD-Sportschau die erste Runde im DFB-Pokal auslosen – und zum ersten Mal seit 16 langen Jahren ist auch die Kugel mit der blau-schwarzen Raute des SV Waldhof Mannheim im Lostopf dabei. Die Hoffnung auf einen großen Namen im Lager des Fußball-Drittliga-Aufsteigers ist riesig.

„Für uns wäre es super, wenn ein Bundesligist käme, wir das Stadion voll bekommen und die Stadt Mannheim ein besonderes Erlebnis hat“, sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares vor der Auslosung im Gespräch mit dieser Zeitung. Im Jahr 2003 startete der SVW zum letzten Mal auf der nationalen Pokal-Bühne – und hatte nach Insolvenz und Zwangsabstieg in die Oberliga beim 0:4 keine Chance gegen den damaligen Zweitligisten Union Berlin. Zwei Jahre zuvor hatte es in der 2. Runde im Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern eine 2:3-Niederlage gesetzt, 1999 gab sich der FC Bayern mit Prominenz wie Oliver Kahn, Stefan Effenberg und Trainer Ottmar Hitzfeld die Ehre in Mannheim und gewann 3:0.

Die Münchner gelten auch heute noch bei allen unterklassigen Vereinen als das Traumlos schlechthin – eine mögliche Live-Übertragung des Duells gegen den Rekordmeister im Fernsehen hätte dem SVW zusätzlich rund 370 000 Euro in die Kasse gespült. Aus dem Vermarktungspool des DFB erhalten die Waldhöfer in der 1. Runde gegnerunabhängig 121 000 Euro, dazu kassiert jeder Verein etwa 45 Prozent aus den Zuschauereinnahmen.