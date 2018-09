SV Waldhof und acht ehemalige Sponsoren bestätigen neue Zusammenarbeit

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim und acht ehemalige Sponsoren aus dem Kreis der Mannheimer Runde haben mit einem Vergleich ihren Rechtsstreit beendet. Das bestätigte der Verein in einer Mitteilung am Freitagnachmittag. Zuvor hatte der „Mannheimer Morgen“ darüber berichtet. Laut Mitteilung sind unter anderem die ausstehenden Forderungen der vergangenen zwei Saisons geregelt worden. „Es wurde zudem schriftlich vereinbart, dass sich die von der Spielbetriebsgesellschaft beklagten Sponsoren für mindestens ein weiteres Jahr an den SV Waldhof binden. In der weiteren Zusammenarbeit soll es außerdem eine gemeinsame Veranstaltung geben, bei der sich der SV Waldhof Mannheimer Unternehmen präsentieren wird“, heißt es wörtlich in der Mitteilung des SVW. Diese Veranstaltung solle in den neuen VIP-Räumlichkeiten im Carl-Benz-Stadion stattfinden.

„Auf Initiative von Bernd und Christian Beetz kamen die konstruktiven Gespräche mit Thorsten Riehle (Vorstandsmitglied Mannheimer Runde e.V.) und Jens Hanreich (Vorstand Pro Concept AG) zustande“, schreibt der SV Waldhof. In diesen Gesprächen, an denen auch SVW-Geschäftsführer Markus Kompp, Aufsichtsratsmitglied Giovanni Bava und Mannheimer Runde-Anwalt Marc Hauser teilgenommen hätten, sei herausgearbeitet worden, dass die ehemaligen Sponsoren „nach wie vor eine große Sympathie für die Idee haben, den Fußball in Mannheim zu professionalisieren“, so Thorsten Riehle.

Durch die neuen Gesprächspartner in der Spielbetriebsgesellschaft sei das erneute Engagement der Sponsoren ermöglicht worden, so Riehle, der die Einigung konzipiert und mit Sponsoren und Spielbetriebsgesellschaft verhandelt habe. „Für uns ist nach den Gesprächen wieder eine Basis vorhanden, miteinander in einen konstruktiven Dialog einzutreten“, wird Riehle in der Mitteilung weiter zitiert. Rechtliche Auseinandersetzungen über die Auslegung von Verträgen seien für beide Seiten risikobehaftet und führten letztlich nicht dazu, das gegenseitige Vertrauen zu stärken, so die Verlautbarung.

„Der Schulterschluss ist ein deutliches Zeichen in die Mannheimer Wirtschaft und soll zugleich als Einladung für weitere Unternehmen in der Region verstanden werden. Gemeinsam mit der Unterstützung der Stadt und weiteren Unternehmen, wollen wir Mannheim wieder in den Profi-Fußball führen. Die gesamte Kurpfalz will den Profi-Fußball und hat es nach den vielen Jahren verdient“, so Bernd Beetz in der Mitteilung des SVW.