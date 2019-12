SV Waldhof und Braunschweig trennen sich unentschieden

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat sich am 18. Spieltag der 3. Liga mit einem 0:0-Unentschieden von Eintracht Braunschweig getrennt.

In einer torlosen ersten Halbzeit konnte der SVW im Carl-Benz-Stadion die besseren Chancen für sich verbuchen. Jedoch scheiterten Dorian Diring (14. Spielminute), Mounir Bouziane (25.) und Max Christiansen (30.) mit ihren Versuchen, die Führung zu erzielen. Die Gäste aus Niedersachsen dagegen taten sich in der Offensive schwer und kamen zunächst zu keinen nennenswerten Gelegenheiten. Abseits des Spielgeschehens hatten die Buwe Mitte des ersten Durchgangs noch einen Rückschlag zu verdauen. Diring blieb in 20. Minute nach einer unglücklichen Aktion auf dem Platz liegen und hielt sich das Knie. Zwei Minuten später wurde der Franzose mit Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung ausgewechselt, was ein Sprecher des SVW bestätigte.

Die Waldhöfer sollten nach dem Halbzeittee schwungvoller aus der Kabine kommen. Der für Diring eingewechselte Arianit Ferati bediente nach einer schönen Einzelaktion Bouziane, doch der 28-Jährige verpasste das Leder knapp auf Höhe des Fünf-Meter-Raums (54.). Der Waödhof blieb weiter am Drücker, die nächste große Chance ließ aber gute 20 Minuten auf sich warten. In der 74. Minute nahm sich Jan-Hendrik Marx ein Herz und setzte zu einem Lauf auf der rechten Seite an, drang bis in den Strafraum vor und schloss aus spitzem Winkel ab. Doch Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic hatte seine Hände im Spiel und parierte reaktionsschnell. Zwei Minuten später hatten die Waldhof-Fans dann Grund zu jubeln – jedoch nur kurz. Der in der 71. Minute für Bouziane eingewechselte Kevin Koffi drückte nach einem Ferati-Freistoß das Spielgerät über die Linie. Schiedsrichter Manuel Gräfe entschied aber darauf, dass die Hand des Stürmers beim Treffer im Spiel gewesen war. Die Blau-Schwarzen versuchten gegen die weiterhin harmlosen Gäste im weiteren Verlauf des Spiels den Weg nach vorne zu finden. Als 90 Minuten gespielt waren, setzte Ferati noch einmal mustergültig Deville in Szene, doch ihm versprang der Ball, sodass er in aussichtsreicher Position wenige Meter vor dem Braunschweiger Kasten nicht mehr zum Torschuss kommen sollte. Schiedsrichter Gräfe hätte nach dem Einsatz von Torwart Fejzic jedoch auf Elfmeter entscheiden können. Der Keeper traf Diring am Fuß. Da der Pfiff jedoch ausblieb, trennten sich beide Teams torlos voneinander.

Für das nächste Spiel muss der SVW zum FSV Zwickau reisen. Spielbeginn am kommenden Samstag ist um 14 Uhr.