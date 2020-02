SV Waldhof und FCK rufen zu friedlichem Fußballfest auf

Mannheim/Kaiserslautern.Der furiose 3:2-Erfolg des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim über Tabellenführer MSV Duisburg ist so langsam Geschichte. Das brisante Südwestderby am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern wirft endgültig seine Schatten voraus. Nicht nur sportlich auf dem Platz wird es heiß hergehen, auch auf den Rängen im restlos ausverkauften Carl-Benz-Stadion wird die Stimmung in dem emotionsgeladenen Duell aufgeheizt sein. Dass sich beide Fanlager nicht gerade sympathisch sind, ist dabei kein Geheimnis. Vor dem Hinspiel wurde beispielsweise ein mit Parolen beschmiertes Schwein in der Nähe des Mannheimer Stadions aufgefunden. In Kaiserslautern hatten vorher Figuren am Elf-Freunde-Kreisel dran glauben müssen.

Grund genug für die Kapitäne beider Vereine, die Fangruppen in einer Mitteilung zur Besinnung aufzurufen. Gemeinsam appellieren sowohl Waldhofs Kevin Conrad als auch Kaiserslauterns Carlo Sickinger dabei an den Anhang, sich voll und ganz auf das Sportliche zu konzentrieren. „Auch wir Spieler freuen uns seit Wochen auf packende und spannende 90 Minuten vor einer tollen Kulisse“, werden die beiden Mannschaftsführer zitiert. Als "absoluten Höhepunkt der Saison" beschreiben sie das kommende Spiel zwischen den Buwe und den Roten Teufeln.

Keine Bühne für "Krawallmacher"

Doch auch wenn es auf dem Rasen verbissener als sonst zugehe, sind sich Conrad und Sickinger bei aller Rivalität in einer Sache einig: „Wir wünschen uns, dass bei dieser Begegnung ausschließlich das sportliche Kräftemessen im Vordergrund steht.“ Am Samstag sei kein Platz „für Anfeindungen und Hasstiraden, für Gewalt und Pyrotechnik, nicht vor der Partie, nicht während und genauso wenig danach“, führen die beiden Spieler weiter aus. „Krawallmachern“ dürfe keine Bühne geboten werden. „Gegenseitiger Respekt ist die Basis für hochkarätigen Sport. Unterstützt eure Mannschaft, aber bleibt fair“, machen die beiden deutlich.

Daher bitten Conrad und Sickinger die Fans vor allem um eines: „Gebt für eure Farben auf friedlichem Weg alles. Unterstützt uns lautstark über die gesamten 90 Minuten. Alles andere brauchen wir nicht für ein gelungenes Fußballfest – und genau das wollen wir.“

Verkehrinformationen zum ausverkauften Derby

Am Montag vermeldete der SVW ausverkauftes Haus im CBS. Dies ist erstmals in einem Ligaspiel seit November 1996 der Fall. Wie am Samstag kam der damalige Gegner beim 2:0-Sieg ebenfalls vom FCK – die Klubs trafen aber noch in der 2. Bundesliga aufeinander. Um für eine möglichst entspannte Anreise der Fans zu sorgen, hat die Stadt wegen des hohen Besucheraufkommens eine Verkehrsinformation herausgegeben.

Demnach steht den SVW-Fans der Großparkplatz P20 zur Verfügung. 6000 Parkplätze werden bereitgestellt. Der Parkplatz kann am Spieltag über beide Fahrtrichtungen der Wilhelm-Varnholt-Allee (B37) angefahren werden.

Im Gegensatz dazu wird die Theodor-Heuss- in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Straßen „Am Oberen Luisenpark“ und „Harrlachweg“ von 11 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr voll gesperrt sein. Die Parkplätze 2 und 3 am Friedensplatz sind den Gästefans vorbehalten. Wegen des hohen Besucheraufkommens empfiehlt die Stadt per Straßenbahn anzureisen. Die Eintrittskarte berechtigt zur kostenfreien Nutzung der Stadtbahn.