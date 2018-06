SV Waldhof verlängert mit Kientz und Trares

Anzeige

Trares selbst bedankte sich bei dem Verein für das entgegengebrachte Vertrauen und gab die Losung für die kommenden Monate gleich aus: "Seit meinem Amtsantritt verfolgen wir akribisch unseren Weg. Wir sind sicher, noch nicht am Ende angekommen zu sein. Für uns gilt es nun, die Mannschaft und sportlichen Strukturen mit harter und konzentrierter Arbeit weiter stetig zu verbessern. Das ist unser Anspruch und unser Ziel“, so der 52-Jährige. Trares führt den SV Waldhof seit Januar als Trainer und erreichte in 13 Spielen 30 Punkte, die die Blau-Schwarzen in die Relegation zum Aufstieg in die Dritte Liga führten. (mer)