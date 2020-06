SV Waldhof verlängert Vertrag von Seegert

Mannheim.Der SV Waldhof hat den Vertrag mit dem 26-jährigen Verteidiger Marcel Seegert um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Dies gab der Verein am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. „Ich bin froh und stolz meinen Vertrag um ein weiteres Jahr beim Waldhof zu verlängern! Wir haben einiges vor und ich freue mich bei dem Projekt meinen Teil beizusteuern. Wir haben uns hochgekämpft und eine klasse Entwicklung als Verein genommen. Jetzt gilt es weiter Gas für viele weitere schöne Waldhof-Momente zu geben“, so Seegert.

Seegert absolvierte in der aktuellen Saison 26 Partien und erzielte vier Treffer für den Drittligisten.