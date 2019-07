SV Waldhof verpflichtet Abwehrspieler Max Christiansen

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat den Defensiv-Allrounder Max Christiansen vom Zweitligisten Arminia Bielefeld verpflichtet. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der 22-Jährige erhält bei den Blau-Schwarzen einen Vertrag bis 2021.

Der gebürtige Flensburger wird am 25. September 23 Jahre alt und hat für Arminia Bielefeld, den FC Ingolstadt und Hansa Rostock gespielt. Dabei kam er auf 30 Erstliga- und 27 Zweitliga-, sowie 24 Drittligaeinsätze. Christiansen durchlief von der U 17 bis zur U 21 alle deutschen Auswahlmannschaften und holte bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro die Silbermedaille.

„Mit der Verpflichtung von Max Christiansen stellen wir uns in der Defensive noch breiter auf. Er kann sowohl auf verschiedenen Abwehrpositionen als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Er ist ein hochtalentierter junger Spieler, der neben viel fußballerischem Potential vor allem auch ganz viel Mentalität und Erfahrung mitbringt“, sagt der Sportliche Leiter Jochen Kientz über den Neuzugang. „Max ist ein hochmotivierter Defensivspieler, der aufgrund seiner guten Ausbildung und seiner körperlichen Konstitution, mehrere Positionen auf einem hohen Niveau abdecken kann. Ich bin davon überzeugt, dass Max’ fußballerische Entwicklung noch nicht beendet ist und wir perspektivisch viel Freude an diesem Spieler haben werden. Einen vielseitigen Spielertyp wie Max Christiansen kann jede Mannschaft gut gebrauchen“, freut sich Cheftrainer Bernhard Trares.

„Ich freue mich, dass ich so schnell einen neuen Arbeitgeber mit großer Perspektive gefunden habe. Der SV Waldhof ist ein echter Traditionsverein und hat eine klasse Mannschaft und ebenso tolle Fans. Ich möchte mich hier zu einhundert Prozent einbringen und mit der Mannschaft in der 3. Liga ein gute und erfolgreiche Runde spielen”, so Max Christiansen, der zukünftig mit der Rückennummer 13 auflaufen wird.