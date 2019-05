SV Waldhof verpflichtet Benedict dos Santos

Der SV Waldhof hat Benedict dos Santos verpflichtet. Der Verein teilte am Dienstag mit, dass der 21-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet habe. Der Rechtsfuß ist im defensiven Mittelfeld beheimatet und hat seit 2011 alle Jugendmannschaften des VfB Stuttgart durchlaufen. „Wir freuen uns mit Benedict dos Santos einen jungen, talentierten Spieler verpflichtet zu haben. Mit ihm wollen wir uns im Mittelfeld noch breiter aufstellen und so mehr Alternativen schaffen“, so der Sportliche Leiter Jochen Kientz.

Auch Cheftrainer Bernhard Trares ist zufrieden mit der Verpflichtung des Stuttgarters: „Benedict hat in dieser Regionalliga-Saison schon bewiesen, dass er durchaus Potential besitzt. Mit ihm haben wir in Zukunft noch mehr Möglichkeiten und wir hoffen, dass er auf Anhieb eine Unterstützung sein wird.“

"Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim SV Waldhof Mannheim. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und denke, dass die Bedingungen hier perfekt dafür sind. Der SVW ist ein ambitionierter Verein, der nun auch endlich wieder im Profifußball vertreten ist und ich bin sehr glücklich nun ein Teil davon zu sein", erklärt der 21-jährige Benedict dos Santos.