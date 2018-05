SV Waldhof verpflichtet vier neue Spieler

Anzeige

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat vier neue Spieler verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, verstärken der Verteidiger Jan Just vom TSV Schott Mainz und der Mittelfeldspieler Timo Kern vom FC-Astoria Walldorf die Blau-Schwarzen. Außerdem wechseln der Angreifer Valmir Sulejmani von Hannover 96 II und der Stürmer Jesse Weißenfels von den Stuttgarter Kickers nach Mannheim. Die vier Neuzugänge erhalten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Der 21-jährige Jan Just absolvierte in der gerade beendeten Saison 34 Regionalliga Partien für den TSV Schott Mainz. „Ich bin sehr glücklich, dass mir der Waldhof die Chance gegeben hat, den nächsten Schritt zu gehen. Die viele Einsatzzeit in Mainz hat mir gutgetan, nun möchte ich mich hier mit guten Leistungen im Training, sowie im Spiel, für einen Stammplatz empfehlen“, freut sich der Verteidiger auf die Zukunft in Mannheim.

Der Sportliche Leiter der Blau-Schwarzen Jochen Kientz sagte über den Neuzugang: „Als Rechtsverteidiger, im rechten Mittelfeld, auf der Doppelsechs und im Abwehrzentrum hat Jan Just schon auf vier Positionen absolutes Regionalligaformat bewiesen. Er ist schon weiter als viele andere in seiner Altersklasse“.