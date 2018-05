SV Waldhof vor entscheidendem Aufstiegsspiel - Überraschungen in der Startelf

Anzeige

Das Carl-Benz-Stadion ist schon gut gefüllt, aber immer noch ziehen zahlreiche SVW-Fans aus der Innenstadt in Richtung Spiel. Auch beim Stadtfest rund um den Wasserturm sind die Blau-Schwarzen stark vertreten.

13.22 Uhr - Überraschungen in der Startelf

Große Überraschungen in der Startformation des SV Waldhof: Patrick Mayer beginnt statt Nicolas Hebisch im Sturm, Mete Celik übernimmt den Linksverteidiger-Posten von Hassan Amin, der noch nicht einmal im Kader steht. Jannik Sommer beginnt statt Maurice Deville. Andreas Ivan und überraschenderweise der von einem Knochenödem genesene Benedikt Koep sitzen auf der Bank.

13.20 Uhr - Drei Wechsel bei Uerdingen

Uerdingens Trainer Stefan Krämer verändert seine Startelf im Vergleich zum Hinspiel auf drei Positionen. Unter anderem sitzt der beste KFC-Torjäger Lucas Musculus.

12.55 Uhr - LED-Bande im Einsatz

Ein bisschen Champions-League-Flair im Carl-Benz-Stadion: Zum Aufstiegsheimspiel hat der SVW rund ums Spielfeld eine 240 Meter lange moderne LED-Bande installiert, auf der sich wechselnde Sponsoren präsentieren konnten.

12.54 Uhr - Versteckspiel vor dem Anpfiff

Um mögliche Störungen zu vermeiden, wählte der Tross des KFC Uerdingen nach Vereinsangaben eine Unterkunft „im Mannheimer Umland“, um sich optimal auf das Rückspiel vorzubereiten. Das Team des SVW schlief in der Nacht vor der Entscheidung im Hotel Toskana in Leimen.

12.35 Uhr - Polizei meldet großen Andrang am Stadion

Die Polizei meldet einen großen Andrang am Carl-Benz-Staion vor dem Relegationsrückspiel. Fans reisen an und es herrscht viel Verkehr, melden die Beamten auf Twitter. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

11.45 Uhr vor dem Spiel: Waldhof-Fans bevölkern die Innenstadt

Hunderte von Waldhof Anhängern bevölkern das Mannheimer Stadtfest. Insbesondere vor dem Stand der Löwenjäger und rund um den Wasserturm sieht man fast nur blau-schwarz gekleidete Menschen. Von dort wollen die Fans um 12 Uhr zu Fuß zum Stadion laufen.

Info: Im dritten Anlauf soll es endlich mit dem Aufstieg klappen: Der SV Waldhof spielt heute Nachmittag im Relegationsrückspiel in Mannheim gegen den KFC Uerdingen. Das Hinspiel am Donnerstag in Duisburg hatte der KFC Uerdingen mit 1:0 für sich entschieden. Mehr als 24 000 Besucher werden zu der Partie im ausverkauften Carl-Benz-Stadion erwartet. In den vergangenen beiden Jahren waren die Mannheimer in den Aufstiegs-Playoffs an SF Lotte und dem SV Meppen gescheitert.