SV Waldhof zittert sich ins Ziel

Mannheim.Der TV-Spartensender Sport1 hatte die richtige Partie für seine Regionalliga-Liveübertragung am Montagabend ausgewählt: In einer unterhaltsamen Begegnung schlug Südwest-Spitzenreiter SV Waldhof den TSV Steinbach Haiger trotz über 20-minütiger Unterzahl nach Gelb-Rot für Dorian Diring (68.) verdient 3:2 (3:1) und baute mit nun 60 Zählern seinen Vorsprung in der Tabelle auf den Zweiten FC

...