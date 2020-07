SV Waldhof: Zwei Neue für die Außenbahn

Neu im Carl-Benz-Stadion: Anton Donkor (l.) und Rafael Garcia. © SVW

Mannheim.Die Abgänge von Gianluca Korte (SV Wehen Wiesbaden) und Maurice Deville (1. FC Saarbrücken) haben im offensiven Mittelfeld des SV Waldhof eine riesige Lücke gerissen. Ohne die beiden Stammspieler fehlen dem Mannheimer Fußball-Drittligisten immerhin 23 Scorerpunkte (Tore und Vorlagen). Dabei helfen, diesen Verlust zu kompensieren, sollen zwei Neuzugänge für die offensive Außenbahn, die der SVW am Sonntag verkündete: Rafael Garcia (26) und Anton Donkor (22) kommen an den Alsenweg.

Über Garcias Wechsel war schon in den vergangenen Tagen spekuliert worden – der in Aachen geborene Deutsch-Spanier folgt dem neuen Waldhof-Trainer Patrick Glöckner aus Chemnitz. „Rafael ist im offensiven Mittelfeld variabel einsetzbar, beidfüßig und im besten Fußballeralter. Mit seiner Geschwindigkeit passt er sehr gut zu unserer Spielidee und wird uns sofort weiterhelfen“, sagte der Sportliche Leiter Jochen Kientz. Mit fünf Toren und sieben Vorlagen erreichte der 26-Jährige in der abgelaufenen Saison eine starke Quote – er ist eine echte Verstärkung für den SVW. „Bereits im Dezember gab es den ersten Kontakt zum SV Waldhof. Wir hatten viele gute Gespräche. Jochen Kientz hat sich sehr um mich bemüht und ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe“, erklärte Garcia.

Eher in die Kategorie Ergänzungsspieler und Wette auf die Zukunft fällt Donkor, der in der vergangenen Saison zweimal für Jena traf (eine Vorlage). Allerdings fällt der körperlich robuste Göttinger, der auch wie Garcia gerne über die linke offensive Außenbahn kommt, unter die U-23-Regel und genoss beim VfL Wolfsburg eine erstklassige Ausbildung. Gründe genug für Kientz, den früheren U-20-Nationalspieler nach Mannheim zu lotsen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 26.07.2020