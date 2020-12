SV Waldhoft trifft auf den Tabellenführer

Mannheim.Nach der coronabedingten Absage der Partie beim VfB Lübeck greift Fußball-Drittligist SV Waldhof am Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) wieder ins Geschehen ein. Zu Gast in Mannheim ist Tabellenführer 1. FC Saarbrücken. „Das wird ein heißes Match, auf das wir uns freuen. Saarbrücken steht zurecht da oben“, sagt SVW-Trainer Patrick Glöckner über die Mannschaft der Stunde, die seit sechs Spielen unbesiegt ist, zuletzt aber auch drei Mal in Folge nicht mehr gewinnen konnte. „Das ist ein Team, die uns alles abverlangen wird, mit der wir uns aber gerne messen wollen. Wir haben ebenfalls brutale Waffen“, erwartet Glöckner einen spielfreudigen Schlagabtausch mit dem starken Aufsteiger. Der SVW, der seit vier Spielen ohne Niederlage ist, muss gegen den Primus aber eventuell auf Hamza Saghiri und Marcel Seegert verzichten. Beide SVW-Profis waren im Training umgeknickt und laborieren an Knöchelverletzungen. „Wir haben schon länger auf die schlechten Platzbedingungen hingewiesen, da aber keine Unterstützung bekommen. Jetzt müssen wir die Konsequenzen tragen“, haderte der SVW-Trainer erneut mit den schlechten Plätzen auf dem Trainingsgelände am Alsenweg, die alljährlich für Unmut bei den Blau-Schwarzen sorgen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020