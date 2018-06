SVW am 5. Juli vor dem Sportgericht

Anzeige

Mannheim.Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am 5. Juli, ab 12.30 Uhr, in Frankfurt mündlich die Sportstrafsache gegen den Regionalligisten SV Waldhof. Geleitet wird die Verhandlung von Stephan Oberholz, dem stellvertretenden Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts. Grund für die Verhandlung sind die Zuschauer-Ausschreitungen in beiden Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen den KFC Uerdingen, die im Abbruch des Rückspiels am 27. Mai gipfelten.

Die Tatsache, dass mündlich verhandelt wird, könnte ein schlechtes Omen für den SVW sein. Eine mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht ist die Ausnahme und wird nur in rund drei Prozent der Verfahren beantragt – unter anderem wenn Fälle von „grundsätzlicher Bedeutung“ anstehen. Bislang wurden Zuschauerausschreitungen noch nie mit Punktabzügen bestraft, der DFB-Kontrollausschuss hatte dem SVW nun aber einen Strafantrag zukommen lassen, der unter anderem neun Punkte Abzug für die neue Saison vorsieht. Der Verein hatte diesem Antrag nicht zugestimmt, deshalb kommt es nun zur mündlichen Verhandlung . th/red