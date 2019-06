SVW bindet Sportlichen Leiter Jochen Kientz

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat den Vertrag mit dem Sportlichen Leiter Jochen Kientz um ein Jahr bis 30. Juni 2020 verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

„Die Leistungen in den letzten eineinhalb Jahren stimmen mich positiv, dass wir mit Jochen Kientz und Bernhard Trares auf dem richtigen Weg sind. Wir stehen allerdings weiterhin vor großen und ambitionierten Herausforderungen, die wir tatkräftig angehen. Jochen Kientz leistet hervorragende Arbeit und hat enormen Anteil am Erfolg der vergangenen Jahre“, so SVW-Geschäftsführer Markus Kompp.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jochen Kientz weiterhin einen erfahrenen und kompetenten Mann an Bord haben. Es ist unser Wunsch, verstärkt Kontinuität in den sportlichen Bereich hineinzubringen“, zeigt sich der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Beetz zufrieden.

„Kontinuität ist wichtig. Für mich und den Verein. Die Arbeit macht mir viel Spaß und ich bin froh darüber, dass meine Zukunft weiterhin in diesem tollen Klub liegt, der eine fantastische Entwicklung genommen hat und dessen Weg aus meiner Sicht noch lange nicht zu Ende ist“, sagt Jochen Kientz nach der Vertragsverlängerung.