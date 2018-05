Anzeige

Mannheim/Duisburg.Das Mannheimer Carl-Benz-Stadion wird beim Relegationsrückspiel zum Aufstieg in die 3. Liga gegen den KFC Uerdingen (Sonntag, 27. Mai, 14 Uhr, live im SWR-Fernsehen) komplett ausverkauft sein. Nachdem der SVW bereits sämtliche Karten für den Heimbereich abgesetzt hat, meldete am Samstagnachmittag auch der KFC, seine 3000 Tickets für den Gästeblock bis auf wenige Ausnahmen verkauft zu haben. Damit werden mehr als 24.000 Zuschauer live dabei sein, wenn der Waldhof versucht, im dritten Versuch nacheinander den Drittliga-Aufstieg perfekt zu machen.

Für das Hinspiel in Duisburg haben die Mannheimer am Samstag bereits 3100 Tickets an Dauerkarteninhaber und Mitglieder verkauft. In den am Pfingsmontag (8 Uhr) in der Geschäftsstelle am Alsenweg startenden freien Vorverkauf gehen somit noch rund 1400 Tickets. Es können pro Person zwei Karten erworben werden, eine Kartenzahlung ist nicht möglich.

Bereits rund 3100 Tickets für das Spiel des SV Waldhof gegen den KFC Uerdingen sind am Samstag verkauft worden.

Somit bleiben am Pfingstmontag 1400 Tickets für den freien Verkauf, der um 8 Uhr startet.

Vor dem Relegations-Hinspiel gegen den KFC Uerdingen am Donnerstag, 24. Mai, hat die Polizei Duisburg Tipps für die Anreise der Fans des SV Waldhof Mannheim veröffentlicht. Das Fußballspiel beginnt um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, weil der Krefelder Verein KFC Uerdingen nicht sein eigenes Stadion nutzen kann. Die Beamten gehen wegen des Anreiseverkehrs zum Stadion sowie dem parallelen Berufsverkehr von Problemen bei der Anreise aus. Die Fußballfans sollten deshalb möglichst frühzeitig anreisen, das Stadion öffnet bereits um 17 Uhr. Fans von Waldhof Mannheim sollen nach Angaben der Polizei ausschließlich den Eingang Süd-Ost nutzen.