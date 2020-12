SVW-Coach Glöckner erwartet Reaktion

Mannheim.Das 0:5-Debakel bei 1860 München steckt dem SV Waldhof noch in den Knochen, doch schon am Dienstagabend bietet sich dem Fußball-Drittligisten die Gelegenheit, es besser zu machen. Gegen die SpVgg Unterhaching, die nur zwei Punkte hinter dem Waldhof (12.) auf Platz Fünfzehn steht, soll auf jeden Fall vermieden werden, im alten Jahr noch weiter Richtung Abstiegszone zu rutschen. „Es ist gut, dass wir das schnell verarbeiten können“, erwartet Trainer Patrick Glöckner von seinem Team eine Reaktion, konnte aber in Sachen Kader keine guten Nachrichten vermelden.

Gegen Unterhaching kehrt nur der zuletzt gelb-gesperrte Arianit Ferati zurück, bei Max Christiansen gehen die Mannheimer mittlerweile von einem Muskelfaserriss aus. Der Stabilisator im Mittelfeld könnte demnach bis zu sechs Wochen ausfallen. „Deshalb ist es wichtig, dass die Spieler, die in die Mannschaft rücken, das Team von der Energie her so anführen, dass wir bereit sind, 90 Minuten Vollgas zu gehen“, forderte Glöckner.

Im letzten Heimspiel vor der Weihnachtspause erwartet der SVW-Coach einen Gegner, der nach einigen Startschwierigkeiten „aus einem guten Lauf“ kommt. Rafael Garcia ist trotz seiner Hüftprellung aus dem 1860-Spiel einsatzbereit.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020