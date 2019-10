SVW-Coach Trares rotiert beim Stadtderby

Mannheim. Die Trainer hießen Alexander Conrad und Rafael Sanchez, in die Torschützenliste trugen sich Matteo Monetta, Daniel Reule und Andis Shala ein: Das letzte Mal, als der SV Waldhof und der VfR Mannheim in einem Ligaspiel aufeinandertrafen, ist über elf Jahre her. Im Mai 2008 gewann der SVW in der Fußball-Oberliga mit 3:1, am Samstag (14 Uhr, Rhein-Neckar-Stadion) kommt es im Viertelfinale des badischen Verbandspokals zur Wiederauflage des Fußball-Stadtderbys, das aber mittlerweile unter ganz anderen Vorzeichen steht. Denn im Herbst 2019 trennen Drittligist Waldhof und Verbandsligist VfR drei Spielklassen, die klare Favoritenrolle liegt dementsprechend bei den Blau-Schwarzen, die das letzte Pokalduell im Viertelfinale 2011 gegen den VfR mit 0:1 verloren.

„Natürlich hat das Spiel einen hohen Stellenwert. Es ist das Stadtderby gegen den Club mit der zweitgrößten Tradition in Mannheim“, sagte SVW-Trainer Bernhard Trares. „Für den VfR ist es das Spiel des Jahres.“ Auch wenn im Hinterkopf das große Ziel DFB-Pokal lockt, kommt den Waldhöfern der Vergleich mit dem VfR in der Länderspielpause vom Zeitpunkt allerdings nicht besonders gelegen. „Wir hätten natürlich gerne ein bisschen mehr Zeit zur Regeneration gehabt, aber wir wollen nächste Saison wieder so einen Höhepunkt wie gegen Eintracht Frankfurt haben. Deshalb werden wir die Angelegenheit mit dem nötigen Ernst angehen“, sagte Mittelfeld-Abräumer Marco Schuster nach dem 2:2 bei Viktoria Köln am vergangenen Samstag.

Der SVW kämpft mit einer größeren Verletzungsmisere, außerdem haben die ersten Monate in der anspruchsvollen 3. Liga vor allem die strapazierten Stammspieler viel Kraft gekostet. „Wir werden schon rotieren“, kündigte Trares an, Profis wie Dorian Diring oder Marco Schuster, die bisher kaum eine Liga-Minute verpasst haben, eine Verschnaufpause geben zu wollen. Maurice Deville fällt wegen einer leichten Oberschenkelzerrung aus, Max Christiansen und Marcel Hofrath dürften nach dem intensiven Spiel bei Viktoria Köln (2:2) ebenfalls geschont werden.

Varvodic im SVW-Tor

Gegen den VfR werden deshalb einige Spieler aus der zweiten Reihe eine Bewährungschance bekommen. Miro Varvodic soll nach Aussage von Trares Timo Königsmann im Tor ersetzen, außerdem seien Mete Celik, Florian Flick, Silas Schwarz Kandidaten für die Startelf. Sandro Loechelt hätte gespielt, fällt aber wegen einer entzündeten Sehne im Sprunggelenk aus.

