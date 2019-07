SVW-Debüt der Telekom überzeugt

Mannheim.Seit der SV Waldhof vor 16 Jahren zuletzt im Profifußball unterwegs war, hat sich die Medienlandschaft radikal verändert. Früher waren die Partien der Mannheimer nur in Ausnahmefällen in voller Länge im Fernsehen zu sehen, in dieser Drittliga-Saison überträgt MagentaSport, ein Streamingangebot der Telekom, alle Spiele des SVW live.

Die Waldhof-Fans, die sich am Sonntag beim Saisonauftakt in Chemnitz statt der weiten Reise für das heimische Wohnzimmer entschieden, wurden mit einer qualitativ hochwertigen Übertragung versorgt, die wenig Wünsche offenließ. Moderator Benni Zander meldete sich 15 Minuten vor dem Anpfiff aus dem Stadion an der Gellertstraße, zur Einstimmung auf das Duell der Aufsteiger gab es mehrere informative Interviews, unter anderem mit Waldhof-Trainer Bernhard Trares und SVW-Kapitän Kevin Conrad.

Kurz vor dem Anpfiff übernahm Kommentator Markus Herwig, der sich offenkundig gut auf das Spiel vorbereitet hatte. Glänzten die Kommentatoren bei den TV-Live-Übertragungen in der Regionalliga gerne mit nervigem Halbwissen, gab es beim Telekom-Mann wenig zu meckern. Auch die Qualität der gezeigten Bilder und Kameraperspektiven ist erstklassig. Man vermisst eigentlich nur die kalibrierten Linien bei strittigen Abseitsentscheidungen, wie man sie etwa von Sky kennt. Ob das Mannheimer 1:0 regelkonform ist, kann MagentaSport nicht mit einem Standbild auflösen.

Deville macht es wie Pizarro

Aber Herwig kennt die Spieler und zeigt eine profunde Bewertung der Zweikämpfe sowie eine nachvollziehbare Analyse des Geschehens auf dem Rasen. In der ersten Halbzeit ist er beeindruckt von „einem bärenstarken Auftritt von Waldhof Mannheim“, Torschütze Maurice Deville wird vor seinem Treffer eine „sensationelle Ballannahme“ attestiert, die an Stürmer-Legende Claudio Pizarro erinnere. Auch bei einer gelungenen Grätsche von SVW-Mittelfeld-Abräumer Marco Schuster findet Herwig den passenden Vergleich: „Das hat er jetzt im 90er Jahre Style von Dieter Eilts geregelt.“

