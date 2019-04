Mannheim.In den Minuten nach dem erlösenden 1:0-Heimsieg gegen Wormatia Worms geht für tausende Fans des SV Waldhof Mannheim (SVW) alles ganz schnell. Während ganze Gruppen nach dem entscheidenden Sieg aus dem Carl-Benz-Stadion eilen, um in Transportern an den Wasserturm zu fahren, ziehen dutzende blau-schwarz geschmückte Anhänger als Menschenkette über Seitenstraßen in Richtung des Wahrzeichens der

...