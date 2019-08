SVW - FCK: „Es ist das heißeste Derby“

Mannheim. Bernhard Trares weiß, dass am Wochenende kein normales Fußball-Drittliga-Spiel auf dem Programm steht. „Es ist das heißeste Derby, das Mannheim spielen kann. Deshalb ist schon Brisanz drin“, sagt der Trainer des SV Waldhof vor der Partie bei Erzrivale 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (13 Uhr, Fritz-Walter-Stadion). Zum ersten Mal seit 1997 stehen sich beide Traditions-clubs in einem

