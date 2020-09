SVW hofft auf fast 3800 Fans

Mannheim.Mit deutlich mehr Vorlauf als zuletzt kann Fußball-Drittligist SV Waldhof den Kartenvorverkauf für das zweite Heimspiel gegen Aufsteiger Türkgücü München (Samstag, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) starten. Von Mittwoch ab 12 Uhr können zunächst die Dauerkartenbesitzer der vergangenen Saison auf nun 3794 Tickets zugreifen.

Eine zweite Verkaufsphase startet am Donnerstag um 15 Uhr und endet am Freitag um 15 Uhr. In dieser Zeit können dann auch Mitglieder und Inhaber der „Herzbuwe“-Dauerkarten jeweils zwei Tickets pro Person erwerben. Sollten dann noch Restkarten verfügbar sein, beginnt der freie Verkauf. Alle Tickets sind ausschließlich über das Online-Portal tickets.svw07.de erhältlich.

Die Gefahr, dass die Erlaubnis für Zuschauer wieder zurückgenommen wird, ist im Gegensatz zum Auftakt gegen Viktoria Köln ziemlich gering. Nachdem sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mannheim zuletzt nach unten entwickelt hat, lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagabend bei 20,7. Die kritische Marke liegt bei 35.

Gürleyen kein Thema mehr

Unterdessen hat der SVW von einer Verpflichtung des Innenverteidigers Ahmet Gürleyen (Mainz 05 II) Abstand genommen. Der 21-Jährige war zuletzt im Probetraining und laut Sportchef Jochen Kientz schon länger auf dem Merkzettel, bekam nun aber eine Absage. „Marcel Hofrath hat das gut gemacht“, lobte Kientz die bisherige Notlösung und würde bei Bedarf nochmals auf diese Variante zurückgreifen.

Da Gerrit Gohlke in Dresden schon auf der Bank saß und auch Marcel Seegert diese Woche wieder ins Training einsteigen soll, dürfte sich die Situation im Abwehrzentrum aber bald entspannen.

