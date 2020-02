SVW-Nachwuchsleistungszentrum: Talentschmiede auf Profi-Niveau

Mannheim.Dort, wo die Trikots einstiger prominenter Jugendspieler des SV Waldhof an der Wand hängen, stapeln sich momentan Tische, Stühle und andere Einrichtungsgegenstände in den Fluren. Das Jugendförderzentrum des Drittligisten am Alsenweg wird aufgehübscht, die alten Teppichböden weichen pflegeleichteren Fliesen. Doch nicht nur äußerlich wird aktuell an der Jugendarbeit gewerkelt, die der

...