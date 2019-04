SVW peilt Rekord an

Mannheim.Der alte Rekord ist noch keine sechs Wochen alt, da peilt Fußball-Regionalligist SV Waldhof bereits die nächste Bestmarke an: Beim Heimspiel gegen Wormatia Worms (Samstag, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) soll die Kulisse von 14 326 Fans im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken getoppt werden. Schon diese Zahl bedeutete neuen Zuschauerrekord in der Regionalliga Südwest, jetzt schickt sich der SVW an,

