SVW-Petition erhält Rückenwind

Anzeige

MANNHEIM/BÜRSTADT.Waldhof-Anhänger Andreas Döring hat sein Ziel erreicht. Der Fotograf, der auf openpetition.de aus dem Bauch heraus die Petition „Begründung der Lizenzerteilung für den KFC Uerdingen“ gestartet hat, kann mittlerweile auf 2031 Unterstützer (Stand Montag, 11. Juni, 14 Uhr) zählen. Der 32-Jährige, der eine rechtliche Begründung fordert, hatte sich die 2000er Marke als Vorgabe gesetzt, um die Petition beim DFB einzureichen.

Döring genügen die Erklärungen, die der DFB in seinem Livestream ausgeführt hat, nicht. Der Bürstädter erkennt Widersprüche in den bisherigen Ausführungen und vergleicht den Fall mit einer ähnlichen Situation, in der sich der SV Wilhelmshaven im Jahr 2001 befand. „Wo ist der Unterschied, ob ein Fax wenige Minuten zu spät eingeht (vgl. Wilhelmshaven 2001) oder ein Geldbetrag auf einem Konto, wie nun im Fall des KFC, zu spät gebucht wird. Beiden Parteien ist der gute Wille anzuerkennen, doch Fristen gelten für alle“, meint Döring. red