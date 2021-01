SVW sorgt für Rauswurf

Köln.Zum zweiten Mal hat eine Niederlage gegen den SV Waldhof einen Trainer in Köln den Job gekostet: Fußball-Drittligist Viktoria Köln trennte sich am Tag nach der 1:2-Niederlage gegen die Mannheim von Trainer Pavel Dotchev (Bild). Im Dezember 1999 hatte der SVW schon einmal für einen Rauswurf in der Domstadt gesorgt: Damals entließ Jean Löring, Präsident von Fortuna Köln, in der Halbzeitpause Trainer Toni Schumacher – der Waldhof siegte am Ende mit 5:1.

Für die Viktoria war es indes das sechste sieglose Spiel in Serie, die Rheinländer schweben in Abstiegsgefahr. „Wir schätzen Pavel Dotchev sehr. Er hat bei der Viktoria viel bewegt. Doch nach den Ergebnissen der letzten Wochen mussten wir jetzt reagieren“, sagte Sportvorstand Franz Wunderlich. Chefscout Daniel Zillken soll zusammen mit Co-Trainer Markus Brzenska das Team nun auf das Spiel in Wiesbaden am Dienstag vorbereiten. alex (Bild: dpa)

