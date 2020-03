SVW spielt beim VfR

Mannheim.Das Halbfinale im badischen Verbandspokal zwischen Fußball-Landesligist ASC Neuenheim und Drittligist SV Waldhof wird im Rhein-Neckar-Stadion des VfR Mannheim ausgetragen. Das bestätigten die Heidelberger auf ihrer Facebook-Seite. Der badische Fußballverband (bfv) stimmte der Verlegung der Partie, die am Mittwoch, 8. April (19 Uhr), stattfindet, nach anfänglichen Bedenken wegen einer möglichen Wettbewerbsverzerrung vor allem unter Sicherheitsaspekten zu. Die Neuenheimer dankten auch VfR-Präsident Boris Scheuermann für seine spontane Zusage. Das zweite Halbfinale zwischen Landesligist 1. FC Mühlhausen und Oberligist FC Nöttingen geht bereits am Mittwoch (19 Uhr) über die Bühne.

Der Sieger des bfv-Pokals – das Endspiel steht am 23. Mai auf dem Programm – zieht in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ein. Der SV Waldhof geht als großer Favorit in die Runde der letzten Vier, kann aber die Qualifikation für die nationale Ebene vielleicht schon in der 3. Liga klarmachen. Dieser Fall tritt ein, sollten die zurzeit zweitplatzierten Mannheimer am Saisonende unter den besten vier Teams landen. alex

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020