SVW-Termine stehen fest

Mannheim.Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Freitag die Spieltage elf bis 17 der 3. Liga endgültig angesetzt. Damit stehen alle Termine SV Waldhof in den Monaten Oktober und November fest. In diesem Zeitraum treten die Blau-Schwarzen sechs Mal samstags um 14 Uhr an, lediglich das Spiel FC Bayern II findet Ende Oktober an einem Montagabend statt. Unterbrochen wird der Spielbetrieb in der Liga sowohl im Oktober als auch im November von einer Länderspielpause.

11. Spieltag: 5.10.2019, 14 Uhr: FC Viktoria Köln – SV Waldhof.

12. Spieltag: 19.10.2019, 14 Uhr: SV Waldhof – Hallescher FC

13. Spieltag: 28.10.2019, 19 Uhr: Bayern München II – SV Waldhof.

14. Spieltag: 2.11.2019, 14 Uhr: SV Waldhof – SpVgg Unterhaching.

15. Spieltag: 9.11.2019, 14 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach – SVW.

16. Spieltag: 23.11.2019, 14 Uhr: SV Waldhof – FC Ingolstadt.

17. Spieltag: 30.11.2019, 14 Uhr: SC Preußen Münster – SVW. red

