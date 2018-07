SVW testet in Braunschweig

Anzeige

Mannheim.Bislang sieht der Fahrplan des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof in der Hauptsache Tests bei eher niederklassigen Teams in der Region vor. Zum Abschluss der Vorbereitung treffen die Blau-Schwarzen am 21. Juli nun aber doch noch auf einen Hochkaräter aus der Dritten Liga.

Dann tritt Trainer Bernhard Trares mit seinem Waldhof-Kader bei Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig an. Anpfiff der Partie im Braunschweiger Stadion – genau eine Woche vor dem Saisonstart gegen den SSV Ulm – ist um 15 Uhr.

„Wir freuen uns, dass das Testspiel gegen Eintracht Braunschweig zustande gekommen ist und wir eine Woche vor dem Ligastart einen echten Härtetest haben“, spricht Cheftrainer Bernhard Trares über das letzte Testspiel der Vorbereitung. Bevor es soweit ist, tritt der SVW am Freitag (19 Uhr) zunächst aber noch bei Verbandsligist Fortuna Heddesheim an.